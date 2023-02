Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Una terribile minaccia sta per abbattersi nel freddo Polo Nord e per Babbo Natale e tutta la sua famiglia un nuovo grattacapo si profila all’orizzonte.

Dopo il gradito annuncio che ha svelato ai fan il rinnovo per un secondo arco narrativo di Nuovo Santa Clause Cercasi, serie sequel della trilogia di film con protagonista Tim Allen (L’Uomo di Casa) nei panni del bonario “uomo in rosso” sopracitato, finalmente iniziano a trapelare le prime informazioni in merito ai prossimi episodi.

È stato infatti recentemente comunicato che Eric Stonestreet, conosciuto al pubblico televisivo per aver prestato il volto a Cameron Tucker nella comedy Modern Family, è salito a bordo del progetto, preparandosi a vestire i panni di Magnus Antas alias Mad Santa.

Stando ai dettagli forniti, il personaggio avrebbe regnato durante il XIV secolo e ora si sta preparando per tornare, con l’intenzione di abbattere Scott Calvin e reclamare per sé il Polo Nord.

Non resta a questo punto che attendere i prossimi aggiornamenti, nonché il debutto della seconda stagione per vedere come i protagonisti riusciranno ad affrontare il nemico.

Fonte: Comic Book