Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Tratta dall'omonimo best seller di Sally Rooney, autrice irlandese ventenne, la serie TV Normal People - dopo aver ottenuto gran successo di ascolti - batte ogni record agli Irish Film and Television Awards.

Lo show è stato il grande vincitore della serata dopo aver collezionato un totale di nove premi, incluso quello per il miglior dramma. Paul Mescal, dopo aver ottenuto un premio ai BAFTA, trionfa di nuovo come miglior attore protagonista in un ruolo drammatico, mentre Lenny Abrahamson vince per il miglior regista in un film drammatico.

La serie TV si concentra su due giovani irlandesi, Marianne (Daisy Edgard-Jones) e Connell (Paul Mescal) e la loro complicata relazione, sviscerando in maniera onesta il concetto di intimità. Inizialmente conosciuti mentre crescevano nella loro piccola città irlandese, i loro scatti adolescenziali di relazione occasionale si trasformano e si evolvono in una storia d'amore dai toni drammatici, che si prolunga negli anni, portando all'evidenza la sfera sessuale. Una grande prova dei due protagonisti.

La scrittrice britannica racconta la scoperta di sé ma anche la solitudine e la depressione di un’età importante, quella in cui proprio i rapporti sociali definiscono il percorso della vita adulta. Lenny Abrahamson e Hettie Macdonald si dividono una regia delicata che racconta la bellezza dei corpi che si conoscono e si cercano, della malinconica e grigia provincia irlandese e della campagna italiana illuminata dall'estate.

Normal People è disponibile sulla piattaforma StarzPlay.

Fonte: Variety