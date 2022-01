Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Anirudh Pisharody (9-1-1, The Goldbergs) è stato scelto per un ruolo ricorrente nella terza stagione di Never Have I Ever, attualmente in produzione a Los Angeles.

La serie Netflix creata da Mindy Kaling e Lang Fisher è una commedia sulla vita complicata dell'adolescente indio-americana Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una studentessa del secondo anno delle superiori che, grazie al fatto che è una testa calda, finisce per mettersi in difficili situazioni.

Pisharody interpreterà Des, un'adolescente indo-americana che è intelligente come Devi ma frequenta una scuola privata d'élite.

Poorna Jagannathan, Darren Barnet, Jaren Lewison, Richa Moorjani, Ramona Young e Lee Rodriguez completano il cast.

Non si hanno ancora notizie sulla data di rilascio dei nuovi episodi.

Fonte: Deadline