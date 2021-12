Netflix Cancella Julie and the Phantoms dopo una sola Stagione

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Julie and the Phantoms è una serie televisiva statunitense diretta da Kenny Ortega ed è a tutti gli effetti il remake di una produzione brasiliana di Nickelodeon - Brazil, Julie - Il segreto della musica.

Dan Cross e David Hoge hanno lavorato come showrunner e produttori esecutivi della serie TV in collaborazione con Crossover Entertainment e Mixer Entertainment.

La prima stagione dello show è stata rilasciata su Netflix a settembre dello scorso anno e racconta le vicende di Julie (Madison Reyes), una liceale la quale in seguito alla morte di sua madre, avvenuta l'anno prima, prende le distanze dalla sua più grande passione: la musica. In seguito all'apparizione di tre fantasmi però, Julie ricomincia a cantare e a scrivere delle canzoni e, insieme ai suoi nuovi amici, mette su una band: Julie and the Phantoms.

Per il suo ruolo da protagonista all'interno della serie TV musicale, Reyes ha vinto un MTV Award nella categoria Best Musical Moment, condiviso con Charlie Gillespie, Owen Joyner e Jeremy Shada, gli altri tre membri della band.

Booboo Stewart, Cheyenne Jackson, Carlos Ponce, Sonny Bustamante, Jadah Marie, Sacha Carlson e Savannah Lee May completano il cast.

A questa minuzia di particolari, si aggiunge tuttavia una pessima notizia per il cast, la produzione e i Fantoms: Netflix ha scelto di non rinnovare Julie and the Phantoms per una nuova stagione e ad annunciarlo è stato Ortega in un post sul suo profilo Instagram.

"La nostra famiglia @julieandthephantoms vuole inviare il nostro affetto e dei ringraziamenti infiniti ai nostri Fantoms in tutto il mondo per l'enorme effusione di amore e di sostegno che ci hanno mostrato fin dal debutto dello show. Questa settimana abbiamo appreso che Netflix non verrà a sostenerci per un'altra stagione. Anche se i nostri cuori sono in frantumi, andiamo avanti con moltissimo orgoglio per tutto ciò che abbiamo realizzato con la squadra e la famiglia che abbiamo costruito durante la creazione di Julie. Speriamo che continuerete a seguirci mentre andremo avanti con il nostro lavoro e le nostre rispettive carriere. Buone vacanze a tutti voi. Vi aguriamo benessere, amore e #perfezione in tutto ciò che sceglierete nelle vostre vite! Kenny, il Cast, gli Scrittori, i Produttori, i Creativi, BC Crew, @columbiarecords e il nostro devoto team di Netflix!", scrive Kenny Ortega in allegato alla commovente sequenza di immagini che raffigurano il dietro le quinte di Julie and the Phantoms.

Fonte: Deadline