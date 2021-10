Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La serie TV comedy Mythic Quest, è stata rinnovata da Apple per una terza e quarta stagione. La seconda stagione è andata in onda all'inizio di quest'anno e, secondo il recente annuncio, la terza stagione sarà presentata in anteprima sulla piattaforma Apple TV+ l'anno prossimo.

L'annuncio è stato fatto tramite un video in cui compaiono il protagonista e creatore Rob McElhenney insieme a Anthony Hopkins e Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Non è strano questo modi di annunciare le nuove stagioni dato che Hopkins ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo di guest star nello speciale di Mythic Quest, Everlight, e Sudeikis è il protagonista della serie TV vincitrice di un Emmy Ted Lasso, sempre in streaming su Apple TV+.

Lo show, creato da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz, narra le vicende di persone che lavorano nel mondo dei videogame. La storia della seconda stagione si era conclusa con Ian Grimm (McElhenney) e Poppy (Charlotte Nicado), i direttori creativi dello studio, mentre decidevano di dare una svolta alla propria vita e carriera.

Matt Charniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha dichiarato:

"Proprio come i critici e gli spettatori di tutto il mondo, ci siamo innamorati della sceneggiatura tagliente e piena di cuore di Rob e del suo team, e dei personaggi che compongono il mondo di Mythic Quest. Non vediamo l’ora che gli spettatori possano vedere cosa accadrà nelle prossime stagioni di questa comedy brillante ambientata sul posto di lavoro".

Mythic Quest è disponibile sulla piattaforma Apple TV+.

Fonte: Deadline