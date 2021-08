Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Most Dangerous Game, serie che ha ricevuto buone recensioni senza però riuscire ad avere una grande audience dopo il suo debutto su Quibi, ritornerà con una seconda stagione su Roku. Roku, il cui hardware viene usato soprattutto come mezzo per accedere ad altre piattaforme, sta provando a trasformare tale immagine investendo in contenuti originali, e sembra che Most Dangerous Game, la cui prima stagione vede come protagonista Liam Hemsworth interpretare un uomo che combatte per la sua vita, abbia un grande potenziale, dato il suo cast e la familiarità del suo concept, incentrato su un uomo che accetta di essere la preda in una “caccia all’uomo” in cambio di molti soldi.

Il villain della prima stagione Christoph Waltz continuerà a vestire i panni di Miles Sellers, il CEO de The Tiro Fund – facciata per un gioco che va avanti da secoli, nel quale cacciatori pagano cifre esorbitanti per il privilegio di cacciare la preda più astuta e pericolosa. Nella seconda stagione Waltz sarà affiancato da David Castañeda nel ruolo di Victor Suero, un combattente sfortunato, che farà di tutto per proteggere sua sorella, e che entrerà in azione per aiutarla.

Castañeda ha parlato del suo ruolo:

“Dopo aver letto la sceneggiatura, non sono riuscito a dormire per alcuni giorni. Pensare ad un uomo che ha l’opportunità di guadagnare soldi per prendersi cura di sua sorella – mi ha ricordato la mia famiglia, la loro lotta e ingegnosità nella necessità. Questa storia si connetterà con loro, e spero anche con molte altre persone. Inoltre, Christoph Waltz è un grande. Non vedo l’ora di cogliere questa opportunità con Roku, e di accompagnare gli streamers in un viaggio emozionante”.

A differenza della prima stagione, nella quale Liam Hemsworth interpretava un malato terminale che prende parte alla caccia per guadagnare soldi per la moglie incinta, e che sarebbe comunque morto, nella seconda stagione vedremo Suero che entra nel “gioco” per proteggere sua sorella, ma sarà determinato a sopravvivere per godersi il premio (e la libertà che ne deriverà).

Lo sceneggiatore e produttore esecutivo Nick Santora ha detto:

“La risposta che ha suscitato Most Dangerous Game su The Roku Channel è stata enorme, e sono entusiasta di poter portare un’altra stagione piena di azione agli streamers. La seconda stagione sarà ambientata a New York, e diciamo solo che sarà un gioco completamente nuovo”.

La nuova stagione sarà prodotta dagli CBS Studios. La prima stagione è disponibile per lo streaming su The Roku Channel.

Fonte: Comic Book