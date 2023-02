Mindhunter 3: David Fincher ha Ufficialmente Chiuso con la Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

David Fincher ha ufficialmente chiuso con Mindhunter. In una nuova intervista, il produttore esecutivo della serie TV di Netflix ha spiegato le motivazioni:

“Sono molto orgoglioso delle prime due stagioni. Ma è uno spettacolo molto costoso e, agli occhi di Netflix, non abbiamo attirato abbastanza pubblico da giustificare un tale investimento per la terza stagione. Non li biasimo; si sono presi dei rischi per far decollare lo spettacolo...È una benedizione poter lavorare con persone capaci di audacia".

Sebbene il gigante dello streaming non abbia mai cancellato formalmente Mindhunter, il cast principale dello spettacolo è stato sciolto dai loro contratti poco dopo la fine della stagione 2, ad agosto 2019. All'epoca, la colpa era del fitto programma di Fincher.

L'ottobre successivo, Fincher ha fornito un importante aggiornamento su una potenziale terza stagione, ma ha comunque smesso di dire che lo spettacolo era morto.

Mindhunter è disponibile su Netflix.

