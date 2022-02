Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mayans M.C., l'incredibilmente popolare serie TV spin-off di Sons of Anarchy, è stata un successo sia per la critica che per il pubblico durante le sue prime tre stagioni. Dati i numeri ottenuti, FX ha rinnovato lo spettacolo per una quarta stagione, ma i fan stavano aspettando di scoprire quando i nuovi episodi sarebbero arrivati. Finalmente abbiamo una risposta.

FX ha annunciato che Mayans M.C. tornerà con la sua quarta stagione martedì 19 aprile, data in cui saranno rilasciati i primi due episodi - mentre i rimanenti otto usciranno settimanalmente.

Mayans M.C. segue la vita di Ezekiel "EZ" Reyes - interpretato da JD Pardo - che lotta per trovare il suo appoggio all'interno della gerarchia del club e, ossessionato dall'omicidio di Dita, si ritrova diviso tra l'oscurità e l'attrazione gravitazionale del suo nuovo interesse amoroso. Angel, distrutto dopo aver perduto Adelita e suo figlio, si perde tra sesso, alcool e violenza, fino a quando la redenzione non si presenta alla sua soglia.

Nel cast, oltre a JD Pardo, troviamo anche Danny Pino, Carla Baratta, Michael Irby, Raoul Max Trujillo, Richard Cabral, Emilio Rivera, Sarah Bolger, Frankie Loyal, Joseph Lucero, Vincent Vargas e Sulem Calderon.

Mayans M.C. è prodotto da James, Michael Dinner e Sutter.

Fonte: Comic Book