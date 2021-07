Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 22 giugno 2021

La miniserie HBO Omicidio a Easttown, ha riscontrato un enorme successo con la sua prima stagione, entusiasmando pubblico e critica. Tuttavia, pare che non sia affatto scontato il suo rinnovo.

In merito ad una possibile seconda stagione, si è di recente pronunciato l'ideatore della serie TV, Brad Ingelsby:

"Se riuscissimo a spaccare con una storia che sia ugualmente grandiosa, che renda giustizia ai personaggi e porti avanti la trama in modo coerente ma anche sorprendente, allora lo farei volentieri. Però non so quale sia questa storia. Questo è il problema al momento".

Non possiamo non comprendere come Ingelsby non voglia compromettere l'altissima qualità della sua creazione, scrivendo un sequel tanto per. Le aspettative generate dalla prima stagione sono infatti altissime e non è facile competere.



Ha aggiunto di aspettare che si accenda la lampadina, anche se, ha poi detto: "Potrebbe non accadere mai. È la verità", per poi aggiungere:

"Abbiamo dato a Mare un arco personale nel quale ha dovuto affrontare il dolore e la perdita, dovremmo costruire un arco emotivo in grado di competere con quello. Sono davvero troppo consapevole del pericolo di fare una seconda stagione soltanto perché ne avremmo la possibilità. La faremo solo se saremo convinti di avere in mano qualcosa di eccezionale".



Anche a Kate Winslet, protagonista formidabile della serie, piacerebbe tornare a vestire i panni di Mare of Easttown:

"Adorerei interpretare Mare di nuovo. Mi manca, sul serio. È una cosa stranissima. Mi sento come a lutto. Era un ruolo assolutamente meraviglioso... C'è qualcosa in Mare che crea dipendenza, perché è così sfrontata, affascinante, brillante e vera, capisci? Ho amato Interpretarla".

Vi ricordiamo che Omicidio a Easttown in Italia viene trasmesso su Sky Atlantic ed è disponibile in streaming su NOW, dove si attende l'uscita degli ultimi due episodi. Nell'attesa, potete leggere la nostra recensione senza spoiler in questo articolo.

