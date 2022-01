Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 minuti fa

La serie animata per adulti M.O.D.O.K., creata in stop-motion e incentrata su uno dei villain più bizzarri dei fumetti di Marvel Comics, potrebbe tornare con una seconda stagione.

In una recente intervista, Ben Schwartz e Sam Richardson, doppiatori originali rispettivamente di Lou e Gary, hanno parlato della possibilità di un secondo capitolo:

"Davvero, è stato molto divertente. Jordan Blum ha creato uno show grandioso. Patton Oswalt è un genio. Tutti i membri del cast sono geniali. È stato un progetto divertentissimo a cui partecipare. Non so se ci sarà una seconda stagione. O quantomeno non ne siamo informati al riguardo. Ma far parte di qualcosa legato alla Marvel è come un sogno che si realizza per noi, amiamo quel mondo".

Dopo l’incorporamento di Marvel Television all’interno dei Marvel Studios, i progetti in produzione della prima erano stati fatti uscire per poi venire definitivamente cancellati. Ma a questo punto si vedrà se i Marvel Studios vorranno riprendere in mano qualche progetto.

Marvel’s M.O.D.O.K., è stata creata e scritta da Jordan Blum e Patton Oswalt, vede nel cast lo stesso Oswalt come M.O.D.O.K., Wendi McLendon-Covey come Monica Rappaccini, Ben Schwartz che doppia Lou e Aimee Garcia come Jodie.

La prima stagione di M.O.D.O.K. è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book