Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Amazon sta diventando a tutti gli effetti la piattaforma di streaming di riferimento per le serie TV fantasy caratterizzate da un grande budget, riempiendo il vuoto lasciato da Game of Thrones. La serie TV Lord of the Rings uscirà il prossimo anno, e The Wheel of Time, adattamento dei romanzi di Robert Jordan, ha riscosso un grandissimo successo, diventando uno degli show più popolari del momento, e i fan non vedono l’ora che venga rilasciata la sua seconda stagione, la cui uscita, però, potrebbe essere influenzata dall’imminente arrivo di Lord of the Rings.

In una recente intervista per TV Line, Vernon Sanders, capo di Amazon Global TV, ha parlato del successo di The Wheel of Time, successo che ha portato ad un’attenta considerazione in merito all’uscita della sua prossima stagione, insieme a Lord of the Rings e ad altri titoli.

Sanders ha spiegato:

“Saremo molto attenti a come rilasceremo questi show. Secondo noi, sono serie TV molto differenti, ma siamo consapevoli dei nostri fan del genere, e siamo entusiasti della collezione di contenuti che abbiamo – questi due, oltre a The Expanse e The Boys, Carnival Row sta tornando, abbiamo un fantastico show con [i creatori di Westworld] Jonathan Nolan e Lisa Joy intitolato The Peripheral… Siamo davvero entusiasti riguardo al futuro”.

Questo non significa che il rilascio della seconda stagione di The Wheel of Time sarà influenzata dall’arrivo di The Lord of the Rings, ma potrebbe essere. Amazon potrebbe voler distanziare un po’ l’uscita degli show, per massimizzarne la popolarità ed il numero di spettatori.

Di seguito, la sinossi ufficiale di The Wheel of Time:

“The Wheel of Time è una delle serie fantasy più popolari e durature, con più di 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e vastissimo in cui esiste la magia, accessibile solamente ad alcune donne, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), membro della potentissima organizzazione formata solo da donne chiamata Aes Sedai, che arriva nella piccola città di Two Rivers. Lì si imbarcherà in un pericoloso viaggio intorno al mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si rivelerà, secondo una profezia, il Dragon Reborn, che salverà o distruggerà l’umanità.

Basata sui romanzi fantasy bestseller di Robert Jordan, l’adattamento televisivo di The Wheel of Time è a cura del produttore esecutivo/showrunner Rafe Judkins. Altri produttori esecutivi sono Larry Mondragon e Rick Selvage di Iwot Productions, Mike Weber e Ted Field di Radar Pictures, Darren Lemke, Marigo Kehoe e Uta Briesewitz, quest’ultima anche regista dei primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice, mentre Harriet McDougal e Brandon Sanderson sono produttori consulenti. The Wheel of Time è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television”.

Fonte: Comic Book