Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

A un mese dal debutto della quinta e ultima stagione della serie spagnola di Netflix La Casa di Carta, il gigante dello streaming ne ha rilasciato il trailer - che troverete in calce.

La stagione finale sarà rilasciata in due parti: la prima sarà disponibile il 3 settembre e la seconda il 3 dicembre.

“100 ore sono sembrate 100 anni”: è così che Tokyo descrive il suo attuale stato d'animo nel trailer, in cui il Professore è in compagnia di Sierra e il colonnello Tamayo prepara il suo esercito per entrare nella Banca di Spagna.

La sinossi ufficiale del capitolo conclusivo recita: “La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nient'altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli che hanno affrontato finora: l'esercito. La fine della più grande rapina della storia si sta avvicinando e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra".