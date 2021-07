Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 15 giugno 2021

Con un budget di circa 465 milioni di dollari per la sola prima stagione, Il Signore degli Anelli sarà la serie TV più costosa mai realizzata.

Mentre in Nuova Zelanda proseguono le riprese dello show, che sarà trasmesso sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video, pare che il fan account Fellowship of Fans sia riuscito a mettere le mani su un contratto ufficiale che coinvolge Amazon Studios, GSR Production e la New Zealand Film Commission.

Da tale documento sono emersi dettagli sul primo trailer ufficiale e sul possibile periodo di uscita della serie TV: secondo quanto riportato, la compagnia avrebbe programmato di far partire la sua campagna promozionale che includerà immagini, teaser e trailer tra novembre e i primi mesi del 2022, quando la serie dovrebbe finalmente debuttare sulla piattaforma. Se i piani di Amazon dovessero essere confermati, la prima stagione de Il Signore degli Anelli dovrebbe essere disponibile entro settembre/ottobre del prossimo anno, in quanto la scadenza per la pubblicazione di tutti gli episodi sembrerebbe essere fissata ad autunno 2022.

Inoltre, il documento sembra confermare l’arrivo di un interessante contenuto aggiuntivo: uno speciale documentario making of, con interviste ai produttori e al cast della serie.