Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Manca meno di un mese al debutto dell'attesa serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Nel frattempo, durante il podcast dell’Hollywood Reporter Awards Chatter, Peter Jackson rompe il silenzio sul progetto colossale di Amazon. Il regista neozelandese, autore del successo della trilogia cinematografica dei libri di J.R.R. Tolkien, ha spiegato di aver avuto dei contatti con i produttori, ma successivamente di non aver ricevuto più notizie:

"Mi hanno chiesto se io e Fran Walsh fossimo interessati a essere coinvolti, e ho detto: 'È impossibile rispondere a questa domanda senza vedere una sceneggiatura'. Quindi mi hanno detto: 'Non appena avremo le prime due sceneggiature te le manderemo'. Non ho mai visto quello script. Quindi è stata l’ultima volta che li ho sentiti, e va benissimo. Nessuna lamentela a riguardo".

Infatti, nel 2018 lo stesso Jackson aveva svelato dei dettagli sulla proposta, dichiarando:

"Penso ci manderanno un paio di sceneggiature e vedremo se potremo dar loro una mano".

La notizia ovviamente non lascia indifferenti i fan. Il progetto risale a cinque anni fa, quando la mega produzione ha iniziato a mettersi in moto. Da allora, però, nessun ulteriore contatto da parte di Amazon. Jackson, tuttavia, non sembra curarsene:

"La guarderò. Non sono il tipo di persona che augura il male. Fare film è già abbastanza difficile. Se qualcuno fa un buon film o una serie TV, è qualcosa da celebrare. In realtà non vedo l'ora di poter guardare da perfetto spettatore neutrale".

Alle dichiarazioni del regista, autore inoltre di Lo Hobbit, ha risposto subito Amazon Studios, con un comunicato ufficiale:

"Per portare avanti i diritti della serie, siamo stati obbligati a tenere separate le serie e i film. Abbiamo il massimo rispetto per Peter Jackson e i film de Il Signore degli Anelli e siamo contenti che non veda l’ora di guardare gli Anelli del Potere".

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile dal 2 settembre su Prime Video.

Fonte: The Hollywood Reporter