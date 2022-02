Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Amazon Prime Video ha appena rilasciato le prime immagini de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, le quali comprendono sia immagini di scena che del dietro le quinte. Queste immagini sono state rilasciate in attesa del trailer ufficiale, che uscirà in occasione del Super Bowl questo fine settimana sulla NBC.

Questa è la descrizione ufficiale della serie TV da parte di Amazon:

"Durante la Seconda Era della Terra di Mezzo Sauron cercò di corrompere gli Elfi fingendosi Annatar, Signore dei doni, e insegnando ad alcuni fabbri Elfi a forgiare Anelli. Gli Elfi forgiarono 19 anelli: 16 con l'aiuto di Sauron ( conosciuti come i Nove e i Sette) e Tre senza. Sauron nel frattempo si recò sul Monte Fato e forgiò in segreto l'Unico Anello, sperando di vincolare gli Elfi al suo potere. Tuttavia, gli Elfi, che portavano i Tre, percepirono immediatamente quando Sauron indossò il suo Unico Anello. Nascosero i loro anelli e si rifiutarono di usarli o di restituirli all'Oscuro Signore di Mordor. Così quest'ultimo accumulò le sue forze e dichiarò guerra agli Elfi, recuperando infine i Sette e i Nove e ridistribuendoli rispettivamente tra i signori dei Nani e degli Uomini. La corruzione degli uomini avrebbe portato alla caduta di Númenor. Il tentativo di conquista della Terra di Mezzo da parte di Sauron continuò fino a quando Isildur non gli tagliò l'Anello dal dito durante l'assedio dell'Ultima Alleanza degli Elfi con gli Uomini a Barad-dûr. Questo evento segnò la fine della Seconda Era e l'inizio della Terza Era della Terra di Mezzo i cui eventi sono narrati ne Il Signore degli Anelli".

La serie è interpretata da Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà rilasciata il 2 settembre 2022.

