Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Tramite un trailer, Sky ha annunciato l'imminente arrivo in Italia della seconda stagione di Gossip Girl: il reboot dell'amata serie TV tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 2 dicembre, con un episodio a settimana in contemporanea al rilascio americano su HBO Max.

Secondo la sinossi ufficiale del prossimo capitolo, "Inizia un nuovo semestre alla Constance Billard, e Gossip Girl è intenzionata a non dare tregua a nessuno, con un unico obiettivo: influenzare e controllare le scandalose vite e le scandalose bugie dei rampolli dell'elite di Manhattan. D'altronde bisogna dare al proprio pubblico ciò che il proprio pubblico brama, e Gossip Girl ha un intero repertorio di rivelazioni scottanti a cui attingere. Ora è dunque tempo per lei di tornare in azione, e per Julien, Zoya e gli altri di tornare a preoccuparsi, perché è in arrivo qualcosa di ancora di più catastrofico! Vecchi nemici, nuovi alleati, niente di stabile, tutto in continuo divenire: potrà esserci una sola regina, e ora della fine dell'anno scolastico tutti sapranno dove sono stati (dis)seppelliti i segreti...e chi li ha portati allo scoperto".