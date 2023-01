Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Gossip Girl non andrà oltre la sua attuale seconda stagione: HBO Max ha infatti deciso di non rinnovare la serie TV reboot.

"Siamo molto grati allo showrunner/produttore esecutivo Joshua Safran e ai produttori esecutivi Stephanie Savage e Josh Schwartz per averci riportato nell'Upper East Side e a tutti gli scandali della Constance Billard", ha dichiarato HBO Max in una nota. "Anche se non proseguiremo con una terza stagione di Gossip Girl, li ringraziamo per gli allettanti triangoli amorosi, le pugnalate alle spalle e la moda impeccabile che questa serie ha portato a un nuovo pubblico".

"È con il cuore pesante che devo annunciare che Gossip Girl non continuerà su HBO Max", ha affermato Safran in un messaggio. “Grazie per averlo guardato, spero che vi sintonizzerete per scoprire il finale e vedere come tutto si conclude".

Safran, che ha anche lavorato alla serie madre prima di guidare il reboot, ha però accennato al fatto che questa potrebbe non essere la fine per il franchise di Gossip Girl:

“Un grande grazie a tutti i fan di GG in tutto il mondo. Siete il motivo per cui siamo tornati, e chissà, forse il motivo per cui ci incontreremo di nuovo”.

Fonte: Deadline