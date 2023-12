Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

MGM+ ha rinnovato Godfather of Harlem per una quarta stagione. La serie TV, con protagonista Forest Whitaker (The Shield) e creata da Chris Brancato e Paul Eckstein, inizierà la produzione il prossimo anno a New York.

Lo show, ricco di storyline e di intrecci, ruota attorno alla figura del famigerato boss del crimine Bumpy Johnson, il "Padrino" di Harlem, che negli anni '60, dopo aver scontato 10 anni di prigione, tornò nel quartiere ormai sotto il giogo della mafia italiana. Per riprendere il controllo di Harlem, l'unica strada è affrontare la famiglia Genovese in una guerra criminale che minaccia l'intera città di New York.

L'attore protagonista ha dichiarato:

"Dopo tanto tempo, sono così entusiasta di tornare sul set accanto a un cast, una troupe e un team creativo così incredibili, sotto la potente guida di Chris Brancato. Apprezziamo moltissimo il supporto di Michael Wright alla MGM+ e siamo entusiasti che Il Padrino di Harlem abbia avuto risonanza tra i fan di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro sulla quarta stagione!".

Il nuovo capitolo vedrà anche il ritorno di Ilfenesh Hadera, Lucy Fry, Antoinette Crowe-Legacy ed Erik LaRay Harvey. I produttori esecutivi risultano Brancato, Paul Eckstein, Whitaker e Nina Yang Bongiovi.

Le prime due stagioni di Godfather of Harlem sono disponibili su Disney+.