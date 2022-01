Gentefied 3 non ci sarà! Cancellata la Serie TV targata Netflix

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 42 minuti fa

Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di non rinnovare la serie TV drammatica Gentefied per una terza stagione. La decisione arriva due mesi dopo l'uscita del secondo capitolo dello show americano, avvenuta lo scorso 10 novembre.

La serie TV non è mai apparso nella Top 10 della piattaforma, il che probabilmente ha avuto un ruolo nella decisione della cancellazione, che in genere tiene conto dei costi, del pubblico e del plauso della critica.

Dai creatori Marvin Lemus e Linda Yvette Chávez, la serie TV segue i latinos di Los Angeles est nella loro rispettiva e collettiva ricerca del sogno americano. Durante le due stagioni viene messa in risalto la lotta di Erik Morales (JJ Soria) e suo cugino Chris (Carlos Santos) per mantenere Pops (Joaquin Cosio) nel paese mentre affrontano un nuovo amore, nuovi bambini e padri separati. I protagonisti combattono per prosperare, ma lungo la strada si chiedono dove davvero vogliono stare in un mondo fatto di confini, separazione familiare e la potenziale perdita del loro amato negozio di taco, Mama Fina's.

Lo showrunner messicano Lemus ha il suo prossimo progetto di regia con Netflix, il film I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, adattato da Chávez e prodotto da Macro.

Fonte: Deadline