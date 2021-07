Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

Tutto è pronto per il debutto della nuova serie TV italiana Generazione 56K. Nati come gruppo comico grazie ai video postati su YouTube, gli italiani The Jackal iniziano una nuova avventura.

Il titolo dello show fa riferimento al primo modem che consentiva di connettersi a Internet da casa, sfruttando il segnale analogico della linea telefonica, per l'epoca una tecnologia rivoluzionaria.

Ambientata tra Napoli e Procida, la serie TV comedy, basata su un’idea originale di Francesco Ebbasta, insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, narra le vicende dei ragazzi anni '90 cresciuti tra walkman, flop disk e canzoni degli 883, che hanno scoperto Internet grazie al vecchio modem 56K, dall'inconfondibile suono al momento della connessione.

Nel cast troviamo Gianluca Fru e Fabio Balsamo, storici componenti dei The Jackal. Accanto a loro ci saranno Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Alfredo Cerrone, Azzurra Iacone, Gennaro Filippone, Egidio Mercurio, Biagio Forestieri, Claudia Tranchese e Federica Pirone.

Generazione 56K sarà disponibile su Netflix dal 1 luglio.