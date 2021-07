Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il gruppo comico partenopeo The Jackal ha debuttato nel mondo delle serie TV con Generazione 56k, disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix dallo scorso primo luglio. Composta da otto episodi, racconta il rapporto inizialmente di amicizia, poi d’amore tra Daniel e Matilda, partendo dal 1998, anno in cui i due erano ancora ragazzini, e durante il quale l’utilizzo di internet era ancora estremamente limitato.

La serie sta riscuotendo grandissimo successo, tanto che si parla già di una possibile seconda stagione; sebbene non vi siano ancora notizie ufficiali a riguardo, durante la conferenza stampa di presentazione dello show, il regista Francesco Ebbasta ha rivelato:

“Nessuna storia è autoconclusiva, se c’è la volontà si può andare avanti, la sacca a cui facciamo riferimento è molto ricca. Alla storia di Daniel e Matilda fanno da sfondo le storie di altri personaggi, la potenzialità è infinita”.

Queste parole, così come il finale della prima stagione che lascia le cose in sospeso, aprono alla possibilità non solo di una seconda stagione, ma anche a stagioni successive, che permetterebbero di approfondire le storie di personaggi che per il momento hanno avuto solo un ruolo marginale. Ovviamente, la scelta spetterà ai dirigenti di Netflix, che dovranno considerare le visualizzazioni registrate nelle prime settimane dal lancio, e il gradimento di pubblico e critica.

In attesa di nuovi aggiornamenti, potete leggere la nostra recensione spoilerfree della recente serie TV.