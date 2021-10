Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La serie TV fantascientifica Foundation dello showrunner David S. Goyer (Blade) e Skydance Television basato sulla trilogia di romanzi dell'autore Isaac Asimov è stata rinnovata per una seconda stagione da AppleTV+ dopo appena tre episodi dal debutto sulla piattaforma.

Lo showrunner e produttore esecutivo Goyer, ha confermato la notizia e ha offerto alcune anticipazioni:

"Fin dalla mia infanzia ho sognato come sarebbero apparsi e come sarebbero stati Hari Seldon ed Eto Demerzel, come si sarebbero sentiti Terminus e Trantor. Ora, con la seconda stagione, il nostro pubblico potrà vedere altri personaggi e mondi indelebili di Asimov, inclusi Hober Mallow, il generale Bel Riose e tutti gli Outer Suns. Sono entusiasta che un'intera nuova generazione di fan stia leggendo il brillante capolavoro di Asimov. Sono grato ai miei partner di Apple e Skydance per avermi affidato questa epopea. Allacciate le cinture!".

Goyer ha precedentemente affermato di volere che la serie TV ottenga otto stagioni. Lo show era stato rinnovato silenziosamente nel novembre del 2019, al fine di mantenere la produzione stabile.

Anche la figlia di Asimov, che è produttrice esecutiva della serie TV, ha avuto parole di elogio:

"La David Goyer's Foundation ha superato tutte le mie aspettative portando la filosofia e le idee di mio padre sullo schermo in modo molto fedele al suo lavoro. So che mio padre sarebbe stato orgoglioso di vedere la sua iconica storia prendere vita attraverso la bellezza visiva dello show e i personaggi ben approfonditi. Per capire bene le sue parole si necessitava proprio di questo adattamento sul piccolo schermo".

Infine Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il rinnovo:

"Siamo altamente soddisfatti di vedere il pubblico di tutto il mondo abbracciare l'affascinante Foundation. Ora non vediamo l'ora di mostrare ancora di più del mondo ricco di strati, della narrazione avvincente e del mondo straordinario in costruzione nella seconda stagione".

Foundation è attualmente in onda sulla piattaforma Apple TV+.

Fonte: The Hollywood Reporter