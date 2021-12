Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Fear The Walking Dead è entrata ufficialmente in pausa, dopo che, la scorsa domenica, è stato trasmesso l’ottavo episodio della settima stagione, che ha lasciato il pubblico con una malata Alicia (Alycia Debnam-Carey di The 100) pronta a dichiarare guerra al dispotico Strand (Colman Domingo di Euphoria).

Mentre l’attesa per il debutto del resto dell’annata è ancora lunga, gli animi dei fan sono stati però risollevati da due notizie davvero significative.

In primis lo show è stato infatti ufficialmente rinnovato per nuovo ciclo di puntate, quindi, nonostante il recente epilogo del secondo spin-off del franchise e la sempre più vicina conclusione della serie madre, le avventure di Morgan (Lennie James di Save Me) e del resto del gruppo di sopravvissuti sono destinate a proseguire ancora.

Come se questo non fosse già abbastanza, la serie si sta preparando per un ritorno tanto richiesto, quanto insperato: dopo numerose teorie, ipotesi e quant’altro, sembra infatti che Kim Dickens (Deadwood), interprete per ben quattro stagioni dell’indomita Madison Clarke, apparirà nei prossimi episodi, per poi rientrare nel cast regolare nella successiva stagione.

Per poter capire come la donna sia riuscita a sopravvivere alla distruzione dello stadio, non resta quindi che attendere la trasmissione della seconda parte della settima annata, che esordirà in America sulla rete AMC il 17 aprile.

Fonte: Comic Book