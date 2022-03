Fear the Walking Dead 7B: Rilasciato il Trailer dei nuovi Episodi

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 33 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo il recente e breve sneak peek, la rete televisiva The CW ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale della seconda parte della settima stagione di Fear the Walking Dead.

“Il posto di cui avete sentito parlare è qui. Costruiremo la nuova casa che state cercando” - pronuncia Alicia (Alycia Debnam-Carey di The 100) in una trasmissione rivolta a tutti coloro che sono alla ricerca del mitico luogo chiamato “Padre” – “Ma prima, avremo bisogno di un piccolo aiuto da parte vostra”.

Come mostrato nel mid-season finale, la ragazza - nonostante sia affetta da una terribile febbre, sopraggiunta a causa di un morso da parte di uno zombie - è infatti pronta a dichiarare guerra al dispotico Victor Strand (Colman Domingo di Euphoria), che dalla cima della Torre, spadroneggia sull’unico posto che sembra scampato dal disastro nucleare.

Il video recentemente pubblicato, oltre a mostrare i vari protagonisti ed anticipare dettagli su ciò che verrà mostrato sul piccolo schermo, termina con una sequenza che innalzerà sicuramente l’hype di tutti i fan, offrendo un primo sguardo al tanto atteso ritorno della rediviva Madison Clark (Kim Dickens).

La donna, che sembrava si fosse sacrificata nell’attacco allo stadio avvenuto durante la quarta stagione, appare debilitata, dal respiro affannoso e costretta a trascinarsi a fatica verso una sedia.

Cosa sarà successo all’ex leader del gruppo?

Per avere tutte le risposte, non resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi, con il primo previsto per il 17 aprile.

Fonte: Comic Book