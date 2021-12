Fear the Walking Dead: Kim Dickens tornerà nelle Stagioni 7 e 8

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nessuno è morto finché non è morto: Kim Dickens tornerà nei panni di Madison Clark in Fear the Walking Dead. Dopo la scomparsa dall’Universo di The Walking Dead, in seguito alla morte apparente di Madison nel midseason finale della quarta stagione, il ritorno della Dickens è stato confermato per la seconda metà della settima stagione, che andrà in onda ad aprile 2022 su AMC; il Network ha annunciato che l’attrice sarà un personaggio fisso nella già confermata ottava stagione.

Il responsabile dei contenuti dell’Universo di The Walking Dead, Scott M. Gimple ha detto in un’intervista:

“Se ci fosse un Mt. Deadmore, la faccia di Kim Dickens sarebbe su di esso. Madison Clark è un personaggio fondamentale per il TWDU – eroico, complesso, una persona qualunque che diventa una guerriera e poi una forza di benevolenza. Il talento grezzo, la forza e la brillantezza di Kim Dickens elettrizzeranno di nuovo TWDU e non potremmo essere più fortunati di averla di nuovo con noi”.

L’episodio della quarta stagione No One’s Gone ha visto l’inaspettata uscita di scena della Dickens, e ha introdotto Morgan Jones (Lennie James) come protagonista della serie in un crossover con The Walking Dead; Madison sembrava morire in un incendio, salvando Nick (Frank Dillane) e Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey), sacrificandosi dentro le mura di uno stadio invaso da erranti.

Il destino di Madison fu all’epoca confermato dagli showrunners Andrew Chambliss e Ian Goldberg, che hanno preso il posto, nella quarta stagione, dell’originale showrunner e co-creatore della serie Dave Erickson, il quale aveva in mente un’evoluzione di Madison che avrebbe portato il personaggio a diventare un cattivo nella settima stagione. Ma Chambliss e Goldberg decisero di uccidere Madison Clark nella quarta stagione.

La Dickens non chiese di lasciare Fear the Walking Dead, e rimase profondamente delusa quando venne a sapere della sorte del suo personaggio. Successivamente, l’attrice lasciò intendere che Madison sarebbe potuta tornare, dal momento che la sua morte non era stata mostrata nello show.

Dopo che Alicia, nella sesta stagione, si riunì con i superstiti dell’incendio allo stadio (Sebastian Sozzi, Rhoda Griffis e Kenneth Wayne Bradley), dati per morti nell’episodio No One’s Gone, Chambliss e Goldberg dissero di Madison:

“Non abbiamo mai visto il suo cadavere. E come la stessa Madison ha detto, ‘Nessuno è morto finché non è morto’.”.

La settima stagione di Fear the Walking Dead tornerà il 17 aprile su AMC.

Fonte: Comic Book