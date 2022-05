Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tralasciando l’annunciato ritorno di Madison (Kim Dickens), Fear The Walking Dead ha infine perso l’ultimo componente della famiglia Clark: lo scorso episodio della settima stagione ha infatti segnato l’uscita di scena di Alycia Debnam-Carey (The 100), che ha ricoperto sin dalla premiere il ruolo di Alicia.

Durante tutta l’attuale annata, la ragazza si è trovata a guidare il gruppo alla conquista della Torre supervisionata da un dispotico Strand (Colman Domingo di Euphoria), combattendo allo stesso tempo con una terribile febbre sopraggiunta e perdurata a causa di un morso datole da uno zombie.

Durante l’ultima puntata trasmessa, intitolata Amina, il corpo della giovane è infine riuscito a debellare l’infezione e infine, dopo essersi accomiata dagli altri sopravvissuti e riappacificata con il vecchio amico, Alicia ha deciso di lasciarli per partire per una nuova missione.

La notizia, confermata da un lungo post che l’interprete ha condiviso su Instagram, ringraziando tutto il cast e la troupe per il sostegno datole in tutti questi anni, sicuramente non stupirà più di tanto in quanto era stato recentemente annunciato che l’attrice apparirà nella nuova serie targata Hulu, Saint X.

Naturalmente, essendo il personaggio ancora in vita, non è detto che non possa fare un'apparizione in qualche episodio futuro, ma per essere certi non resta che continuare a seguire lo show, che trasmetterà in America il prossimo 5 giugno il finale della settima stagione.

Fonte: Comic Book