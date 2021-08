Nuclear apocalypse 101 begins on October 17th with the new season of @FearTWD @AMC_TV and earlier on @AMCPlus 🧟‍♂ï¸ÂðŸ§Ÿ‍♀ï¸Â Save the date! ❤ï¸Â #twduniverse #TWDFamily #ftwd #ftwdgrace pic.twitter.com/YYr1dGQLDV