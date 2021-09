Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Mentre si avvicina sempre di più il momento di immergersi nelle inedite vicende apocalittiche di Fear the Walking Dead, giungono online nuove informazioni in merito ai prossimi episodi.

Dopo aver concesso una breve occhiata ai toni e alle atmosfere della settima stagione, grazie alla recente pubblicazione del teaser trailer, è stato rivelato il nome dell’interprete che si è da poco aggiunto al cast.

Aisha Tyler, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Tara Lewis in Criminal Minds e per prestare la voce a Lana Kane in Archer, apparirà infatti a fianco di Morgan (Lennie James di Save Me) e al resto del gruppo in un ruolo ancora top secret.

L’attrice, che ha rivelato di essere sempre stata una grande fan del franchise basato sui fumetti di Robert Kirkman, era già stata coinvolta nella serie nelle vesti di regista del tredicesimo episodio della sesta stagione.

“Sapete le persone spesso pensano 'Sarebbe davvero fantastico dirigere quello spettacolo’, ma naturalmente immagini che un franchise e un universo così ben consolidato abbia alle spalle i propri registi” – aveva dichiarato la Tyler – “Quindi, quando si è presentata l'opportunità, è stata una sorpresa meravigliosa e una vera emozione”.

La premiere dei nuovi episodi di Fear the Walking Dead debutterà sulla AMC il prossimo 17 ottobre.

Fonte: Comic Book