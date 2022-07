Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Le storie soprannaturali di Evil ritornano su Paramount+ per una nuova stagione.

La serie è attualmente alla terza stagione con quattro episodi disponibili sulla piattaforma, ma Paramount+ ha intenzione di andare oltre con una nuova futura stagione.

Evil è una serie di genere psicologico che esplora il soprannaturale attraverso gli occhi della religione e della scienza. La serie ha come protagonisti Katja Herbers nel ruolo della psicologa forense e Mike Colter in quello di un prete cattolico, che lavoreranno insieme per indagare su eventi paranormali, nonostante le opposte visioni del mondo. La serie è interpretata anche da Ben Shakir, Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Andrea Martin, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco e Dalya Knapp.

Dopo il notevole successo riscosso sulla CBS, Evil è stata trasferita su Paramount+ dove ha guadagnato ancora più popolarità. Ecco come i creatori Robert e Michelle King hanno raccontato l’utilità di questo trasferimento:

"Abbiamo sempre pensato che, in termini di contenuti, lo show avrebbe tratto beneficio dall'essere su una piattaforma di streaming dove avevamo un po' più di libertà in termini di gore, sessualità, parolacce e lunghezza degli episodi. A questo punto sembra che i network si prendano meno rischi e che i prodotti più rischiosi vadano sui servizi di streaming. Da questo momento, la maggior parte di questi conglomerati ha possibilità di scelta. Non hanno solo una rete broadcast”.

“Non credo che saremmo stati rinnovati [per la terza stagione] se fosse rimasta una rete, perché essa si rivolge a un certo tipo di pubblico", ha aggiunto Robert. "Questo è un po' al di fuori del marchio di rete della CBS".

I primi quattro episodi della terza stagione di Evil sono disponibili su Paramount+, mentre per la quarta dovremo attendere ancora un po’.

Fonte: Comic Book