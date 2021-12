Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La storia della piccola Elena e dei suoi sogni di raggiungere la Casa Bianca finiscono purtroppo bruscamente: è giunta infatti la notizia che il servizio streaming di Disney+ ha deciso di cancellare la serie Elena, Diventerò Presidente dopo due annate.

A dare l’annuncio è stata la stessa creatrice Ilana Peña, che in un post pubblicato sul suo account di Twitter ha scritto:

”Abbiamo scoperto che Elena, Diventerò Presidente non proseguirà con una terza stagione su Disney+. Certo, ci piacerebbe continuare a raccontare questa storia, ma sono comunque davvero grata per tutto quello che siamo riusciti a realizzare”.

In seguito ha continuato ringraziando il cast e la troupe, nonché i fan per il loro supporto.

Lo show, raccontato dalla voce fuori campo della stessa Elena, mentre legge le pagine del suo diario, segue le vicende di questa giovane adolescente cubana-statunitense, che vive giorno dopo giorno le sue sfide quotidiane fra scuola, amici e famiglia, coltivando nel frattempo il desiderio di divenire presidente degli Stati Uniti.

Il cast vede la presenza di Tess Romero, Selenis Leyva, Charlie Bushnell, Michael Weaver e Gina Rodriguez (Jane the Virgin), coinvolta anche in veste di produttrice esecutiva.

Fonte: Deadline