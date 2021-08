Dynasty 4: un Membro del Cast Originale lascia la Serie TV

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nell'ultimo episodio di Dynasty - la serie TV targata The CW - gli spettatori hanno finalmente scoperto a chi apparteneva il feretro apparso nei primi episodi della quarta stagione: infatti, a scuotere le coscienze e gli animi della famiglia più in vista di Atlanta è stata la scomparsa di Joseph Anders, l'amato maggiordomo della famiglia Carrington, interpretato da Alan Dale.

Secondo l'autorevole TVLine, Anders aveva firmato la sua condanna a morte quando - nel corso degli episodi - aveva subito un infortunio alle costole quando aveva salvato Fallon (Elizabeth Gillies) e Liam (Adam Huber) da una coppia di rapitori.

La ferita non ha causato direttamente la morte del maggiordomo, ma mentre guidava verso un ospedale per visitare Cristal (Daniella Alonso), che si era sottoposta a dei trattamenti per un tumore al cervello, il dolore lancinante lo ha distratto e la sua auto ha finito con lo schiantarsi.

Dale è stato un personaggio regular di Dynasty fin dal suo debutto nel 2017.

L' ultimo episodio in cui è apparso - Go Rescue Someone Else - è stato diretto da Heather Tom e sceneggiato da Josh Reims e Christopher Fife.

Le prime tre stagioni di Dynasty sono disponibili su Netflix.

