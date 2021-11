Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La serie TV britannica Downton Abbey è uno dei prodotti più amati del piccolo schermo, con le sue sei stagioni disponibili su Amazon Prime Video.

Ideata e scritta dall'attore/scrittore Julian Fellowes, è ambientata fra il 1912 e il 1926, durante il regno di Re Giorgio V, nella tenuta fittizia di Downton Abbey nello Yorkshire ed è stata accolta positivamente tanto dal pubblico quanto dalla critica e gli ascolti sono stati molto alti, rispetto a quelli normalmente ottenuti da analoghe serie, raccogliendo diversi premi e nomination.

Inoltre nel 2011 è entrata nel Guinness dei primati come show dell'anno più acclamato dalla critica, diventando la prima serie TV britannica a vincere questo riconoscimento. A luglio 2012, in seguito alle nuove nomination agli Emmy Awards, la serie TV è diventata lo show non americano più candidato nella storia del premio e, con la terza stagione, uno dei più diffusi in tutto il mondo.

Nel 2019 è stato prodotto l'omonimo film diretto da Michael Engler, ambientato nel 1927 e formato dal cast originale della serie TV. Nel 2020 è stato annunciato il sequel del film intitolato Downton Abbey: A New Era, la cui data di uscita era stata prima fissata a Natale del 2021 ma poi, causa ritardi nella produzione legati alla pandemia di COVID-19, la data è stata spostata al 18 marzo 2022.

Il film è scritto dallo stesso creatore della serie TV Julian Fellowes ed è diretto dal regista Simon Curtis. Il secondo capitolo cinematografico di Downton Abbey vede i protagonisti inoltrarsi ancora di più negli anni ’20, avvicinandosi lentamente al nuovo decennio.

Nel teaser trailer si può scorgere il cast formato da Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Harry Hadden-Patton, Laura Carmichael, Tuppence Middleton, Allen Leech e Laura Haddock.

Fonte: TVLine