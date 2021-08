Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Lo scorso mese il fantastico mondo di Doctor Who è stato colpito da una sorprendente novità: l'uscita dalla serie TV dell'attuale star Jodie Whittaker e dello showrunner Chris Chibnall. Insieme alle congetture degli spettatori tramite una serie di fancast per indovinare chi si sostituirà i noti volti sia davanti che dietro la macchina da cinepresa, è spuntato anche il nome di una delle più importanti attrici del panorama mondiale: Whoopi Goldberg.

La vincitrice EGOT ha riferito di aver contattato i produttori della serie TV targata BBC per candidarsi al ruolo, e, pur avendo ammesso di non essere la persona giusta, in qualche modo, le sarebbe piaciuto che ciò fosse accaduto.

"Volevo essere Doctor Who e lo desidero ancora", ha spiegato Goldberg. "Penso che potrebbe essere un grande passo avanti per gli americani ma non so se sia corretto per Doctor Who. Non so se posso usurparne l'essenza. Proprio per quanto mi piace; mi piace guardarlo ancora in tutte le iterazioni. E infine ha aggiunto: "Ci sono alcune cose che sono palesemente tutti gli inglesi. Doctor Who è così per me. È come Marmite. È molto inglese e così deve rimanere".

I commenti di Goldberg arrivano poche settimane dopo la notizia dell'uscita di Whittaker e Chibnall, che dovrebbe avvenire nell'autunno del 2022.

"Nel 2017 ho aperto la mia gloriosa scatola regalo di piccole e umane dimensioni," ha raccontato Whittaker in una dichiarazione. "Non potevo immaginare le brillanti avventure, i mondi e le meraviglie che ci avrei trovato dentro. Il mio cuore è così pieno d'amore per questo show, per la squadra che lo porta in campo, per i tifosi che lo guardano e per quello che ha significato per la mia vita. E non potrò mai ringraziare abbastanza Chris per avermi affidato le sue incredibili storie. Sapevamo che volevamo cavalcare quest'onda fianco a fianco, e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a settimane dall'ultimare il miglior lavoro che abbiamo mai fatto. Non credo che sarò mai in grado di esprimere quello che questo ruolo mi ha donato: porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre con me. So che il cambiamento può essere spaventoso e nessuno di noi sa cosa c'è là fuori. Ecco perché continuiamo a cercare. Ed eventualmente a viaggiare. L'Universo ci sorprenderà. Costantemente".

