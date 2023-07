Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'affermazione dell'astrofisico Geraint Lewis suggerisce che Doctor Who fornisce una descrizione accurata del tempo, secondo la comprensione moderna della fisica. Nonostante l'aspetto fantastico e fantascientifico della serie TV, la rappresentazione del tempo come qualcosa di flessibile e malleabile rispecchia alcune delle teorie più all'avanguardia nel campo della fisica teorica.

Nello spettacolo il Dottore descrive il tempo come qualcosa di "traballante, traballoso e temporaleggiante" (in inglese, "wibbly-wobbly, timey-wimey stuff"), un concetto che Lewis ha citato come un'indicazione del modo in cui la fisica moderna comprende il tempo. Piuttosto che essere un flusso costante e immutabile, il tempo può essere influenzato da vari fattori, come la gravità e la velocità:

"Nella fisica moderna, il tempo è una cosa complicata. Doctor Who aveva ragione, il tempo è meglio descritto come 'roba traballante, traballosa e temporaleggiante'. Ciò significa che non comprendiamo veramente il tempo e i suoi limiti, e alcune cose non sono ancora escluse: viaggi nel tempo, motori a curvatura, ecc.. Il futuro potrebbe essere molto eccitante, ma potrebbe anche non esserlo".

Ad esempio, l'effetto della dilatazione del tempo nei buchi neri è un fenomeno predetto dalla relatività generale. In prossimità di un buco nero, il tempo sembra rallentare rispetto a un osservatore lontano, una prospettiva che coincide con l'idea di "timey-wimey" di Doctor Who.

Fonte: Screen Rant