Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Christopher Eccleston, che nella serie TV della BBC ha interpretato il 9° Dottore, ha recentemente affermato che Jodie Whittaker è il miglior Dottore di Doctor Who. La serie di avventure di fantascienza britannica è andata in onda per la prima volta dal 1963 al 1989 prima del suo revival nel 2005, e segue un alieno che viaggia nel tempo e nello spazio grazie al suo TARDIS. Da quando William Hartnell ha interpretato per la prima volta il personaggio nel 1963, ci sono state 13 incarnazioni del Dottore.

Russell T. Davies ha guidato il revival di Doctor Who del 2005 come showrunner, e ha scelto Christopher Eccleston come il 9° Dottore; tuttavia l'attore ha lasciato lo spettacolo dopo una sola stagione. Fu seguito da David Tennant, Matt Smith e Peter Capaldi, seguito a sua volta da Jodie Whittaker che attualmente interpreta il 13° Dottore nonché la prima rigenerazione femminile nella lunga storia di Doctor Who.

Alla recente convention Supanova a Melbourne, Eccleston ha rivelato alcuni pensieri sui suoi colleghi Dottori durante un panel. Alla domanda se ci sono Dottori passati o attuali con cui Eccleston vorrebbe collaborare, l'attore ha condiviso la sua opinione che il 9° Dottore semplicemente non lavorerebbe con altri Signori del Tempo, ammettendo che "non è mai stato un fan delle storie multi-Dottore". Tuttavia, Eccleston ha concluso i suoi commenti elogiando l'attuale Dottore di Whittaker: "Il padre di tutti noi è William Hartnell, ma il Dottore più grandioso è Jodie Whittaker".

Sfortunatamente per l'attrice, però, sta per giungere il momento di vedere un nuovo Dottore alla guida del TARDIS: nel 2022 Jodie Whittaker saluterà infatti il suo Dottore e uscirà dalla serie, insieme allo showrunner Chris Chibnall.

L'ultima corsa di Whittaker sarà rilasciata nell'autunno 2022 e coinciderà con le celebrazioni del centenario della BBC.

Fonte: Screen Rant