Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

I reboot e i revival sono quasi all'ordine del giorno in questo momento storico dell'intrattenimento, con molti spettacoli che ottengono dei nuovi episodi anni dopo la fine della loro conclusione. E mentre non c'erano piani per un ritorno di Desperate Housewives, Eva Longoria non solo sarebbe pronta per un reboot, ma sa esattamente cosa farebbe il suo personaggio dopo tutti questi anni.

Durante un'intervista, l'attrice ha infatti affermato che oggi Gabrielle Solis sarebbe un'influencer:

"Sarebbe sicuramente un'influencer, un magnate dei social media. Sarei la prima a dire 'sì' a un reboot. Mi manca così tanto Gaby. Mi manca essere Gaby".

Desperate Housewives ha debuttato il 13 febbraio 2005 su FOX ed è andata in onda fino al 13 maggio 2012 per un totale di 8 stagioni. Longoria è stata una delle star principali dell'intera serie TV, e mentre si è dichiarata interessata a rivisitare il suo personaggio, ha anche affermato che un reboot è improbabile, dato che il creatore dello spettacolo Marc Cherry non è interessato:

"Gli ho parlato diverse volte, ma pensa che non sia il caso. Per il bene di un reboot, non lo farebbe. Il suo pensiero è: 'Cosa devo raccontare con questi personaggi che non abbiamo ancora completamente mostrato?'.".

Fonte: Comic Book