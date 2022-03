Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Netflix e Channel 4 hanno recentemente svelato il trailer e la prima foto della terza ed ultima stagione di Derry Girls.

La comedy britannica è creata e scritta da Lisa McGee ispirandosi agli anni in cui è cresciuta nell’Irlanda del Nord. La terza stagione mostrerà i protagonisti alle prese con il passaggio all’età adulta. Mentre l’atmosfera intorno a loro è all’insegna della speranza, i problemi per i teenager sono solo all’inizio mentre si avvicinano sempre di più al diventare adulti.

La sceneggiatrice McGee ha rilasciato una dichiarazione su Twitter nel settembre 2021, affermando:

"Avevamo il piano di chiudere dopo tre stagioni. Derry Girls è una storia di formazione, seguendo cinque adolescenti mentre lentamente iniziano a diventare adulti, mentre intorno a loro anche il luogo che chiamano casa inizia a cambiare e l'Irlanda del Nord entra in una nuova fase piena di speranza".

I protagonisti della storia sono Erin (Saoirse-Monica Jackson), sua cugina Orla (Louisa Harland), le sue amiche Clare (Nicola Coughlan) e Michelle (Jamie-Lee O’Donnell), oltre a James (Dylan Llewellyn), il cugino di Michelle.

Sebbene al momento non ci sia una data di uscita ufficiale, se l'ultima stagione seguirà i passi dei suoi predecessori, è probabile che Derry Girls arrivi su Netflix dopo essere andata in onda per intero su Channel 4 nel Regno Unito.

