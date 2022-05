Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La terza e ultima stagione di Dead to Me arriverà questo autunno, ma non c'è ancora una data ufficiale.

Liz Feldman, creatrice dello spettacolo, ha raccontato nel comunicato:

"Sono infinitamente grata a Netflix per essere un luogo creativo così solidale e per aver continuato a permettermi di trasformare la mia ansia paralizzante in intrattenimento".

Tracey Pakosta, a capo delle comedy per Netflix, ha aggiunto:

"Nessun buon progetto di Liz Feldman può non essere prodotto. Ha un occhio particolare per la commedia oscura. E mentre ci avviciniamo all'ultima stagione della brillante Dead to Me, siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con No Good Deed".

Le prime due stagioni di Dead to Me sono state composte da dieci episodi ciascuna, quindi è probabile che anche la terza stagione sarà composta da dieci episodi. La serie TV è prodotta da CBS Television Studios e Gloria Sanchez Productions, mentre Will Ferrell ed Adam McKay sono produttori esecutivi.

Fonte: Variety