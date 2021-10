Dash & Lily 2 non ci sarà! Cancellata la Serie TV targata Netflix

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 14 ore fa

"Gli opposti si attraggono a Natale quando il cinico Dash e la solare Lily si scambiano messaggi e sfide in un diario rosso che si passano in giro per New York", si legge nella descrizione ufficiale della serie TV - distribuita da Netflix - Dash & Lily.

Il primo capitolo - composto da otto episodi dalla breve durata - è stato creato da Joe Tracz (Una serie di sfortunati eventi) il quale ne ha tratto il contenuto dalla saga per adolescenti di David Levithan e Rachel Cohn, Dash & Lily's Book of Dares.

La storia d'amore tra Lily (Midori Francis) e Dash (Austin Abrams), culminata nell'ultimo episodio della prima stagione (rilasciato a fine novembre 2020) in un bacio alla mezzanotte del nuovo anno, è destinata a non rivivere sul piccolo schermo poiché Netflix ha deciso di non rinnovare la seconda stagione della serie TV.

Tuttavia, il primo capitolo è ancora disponibile su Netflix.

Fonte: Deadline