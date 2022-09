Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dan Harmon, conosciuto come creatore e produttore della sitcom Community, ha finalmente fatto luce su come stanno le cose con il tanto atteso spin-off cinematografico della serie TV. Harmon ha infatti rivelato che il film ci sarà sicuramente:

"È solo una questione di 'quando'. Sarebbe stato corretto, tre anni fa, dire: 'È una questione di 'quando', non 'se'.'. I motori sono stati in azione per così tanto tempo".

Ambientato in un college nella città immaginaria di Greendale, nel Colorado, Community ha visto nel cast Joel McHale, Donald Glover, Alison Brie, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Ken Jeong e Chevy Chase. Nonostante le minacce di una cancellazione, i drammi del dietro le quinte e il cambio di showrunner, lo spettacolo è riuscito a trasmettere sei stagioni.

La frase "sei stagioni e un film" è diventata in qualche modo un mantra, sia all'interno dell'universo immaginario dello show che con i fan fedeli e appassionati della serie. E mentre gli spettatori alla fine hanno ottenuto quelle sei stagioni, hanno aspettato il film promesso per oltre sette anni.

Harmon ha affermato di essere stato molto cauto in passato per quanto riguarda le informazioni sul film:

"Come fai a dire ai fan: 'Sì, ci sarà sicuramente, ma potrebbe essere tra un anno come tra otto'? Ma è così che funziona l'industria, soprattutto se si tiene conto di pandemie e quant'altro. Che ne dici di qualcosa di più concreto? Bene, ci sono dei piani. Ecco quanto è reale".

Fonte: TV Insider