Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo tanta attesa, è stato finalmente annunciato che il film di Community è attualmente in fase di sviluppo per il servizio di streaming Peacock. È stato inoltre confermato che Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong faranno parte del cast, mentre (al momento) non si hanno notizie su Donald Glover, Yvette Nicole Brown e Chevy Chase.

Community the Movie sarà scritto dal creatore della serie TV Dan Harmon, e i dettagli della trama non sono ancora stati rivelati.

In un comunicato stampa, Susan Rovner della NBC ha festeggiato la notizia, entusiasta di offrire ai fan l'effettiva realizzazione di #SixSeasonsAndAMovie per cui avevano aspettato ben sette anni:

"'Sei stagioni e un film' è iniziato come una battuta delle prime stagioni di Community, e ha rapidamente acceso una grande passione dei fan per questa commedia iconica ed esilarante. Siamo incredibilmente grati che 15 anni dopo possiamo offrire ai fan questo film promesso da tempo, e non vediamo l'ora di lavorare con Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony e i nostri partner di UTV per continuare questa commedia epica per il pubblico di Peacock".

"Community era anni luce in anticipo sui tempi quando è stato presentato per la prima volta sulla NBC nel 2009, e siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con le brillanti menti di Dan Harmon, Andrew Guest e questo cast impeccabile. Siamo grati a Peacock, ai nostri partner di UTV e a tutti i fan che hanno adorato questo spettacolo iconico", ha affermato Jason Clodfelter di Sony Pictures Television Studios.

Community è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book