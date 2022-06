Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La decima stagione di Chicago Fire si è da poco conclusa in America, e con un prossimo ciclo di episodi già programmato, le vicende dei pompieri della caserma Firehouse 51 sono ben lungi dal concludersi, e le prime teorie in merito al futuro di alcuni personaggi si stanno già facendo largo nelle menti dei fan.

Il finale dell’annata ha infatti visto il ritorno di Matthew Casey (Jesse Spencer di Dr. House), che non poteva certamente mancare al matrimonio del collega Kelly Severide (Taylor McKinney) con Stella Kidd (Miranda Rae Mayo).

Nonostante questo avvenimento, l’ex capitano del camion 81 ha comunque deciso di tornare in Oregon, dove si era trasferito per occuparsi dei figli di Andy Darden, e questo potrebbe a lungo andare portare ad un’incrinatura nel rapporto con Sylvie Brett (Kara Killmer).

Il pubblico si sta dunque chiedendo se sulla strada dei due amanti possa in qualche modo presentarsi l’ex grande amore di Casey, ossia Dawson (Monica Raymund), ma sulla questione è intervenuto il co-creatore della serie Derek Haas, smentendo un coinvolgimento dell’attrice nei prossimi episodi:

“Non tornerà presto. Sembrava che si fossero trovati davvero bene, e sapete, alla fine, quando lei se ne è andata, si sono separati in buoni rapporti. Da allora Casey è stato solo con una donna. Quindi non stiamo cercando di creare scompiglio in questo modo”.

Come ricorderanno i fan, la coppia si era sposata per poi lasciarsi nel momento in cui l’ex paramedico dell’ambulanza 61 non si è trasferita a Porto Rico per dirigere un’unità di soccorso, evento coinciso con l’uscita di scena dell’attrice nel finale della sesta stagione.

Non resta quindi che attendere i prossimi episodi e vedere come la relazione fra Casey e Brett evolverà.

Fonte: Screen Rant