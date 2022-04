Chicago Fire 10: un Importante Ritorno nel Finale di Stagione?

Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo un decennio nella serie NBC, Jesse Spencer ha lasciato Chicago Fire, ma ora ci sono dei piani per il ritorno del suo personaggio nel finale di questa stagione.

La notizia è stata rivelata la scorsa settimana dal produttore esecutivo Derek Haas. Ha scherzato sul fatto che se tutto andrà come spera, i fan potrebbero assistere alla tanto attesa riunione di Matt e di Sylvie Brett.

Nonostante il suo desiderio di abbandonare lo show, è stata lasciata una porta aperta per il personaggio, che a quanto pare farà ritorno. Ecco le parole di Spencer al riguardo:

"Per me sono passati dieci anni. Penso che sia stato abbastanza naturale che Matt se ne andasse e che vada via per tre anni, ma sarà così? Non lo sappiamo. Quando i personaggi dello show si conoscono da così tanto tempo è difficile dire addio. È stato agrodolce, ma mi è piaciuto molto e ci siamo fatti delle risate. È stato difficile perché mi piace molto Kara e abbiamo creato un rapporto davvero piacevole. Mi è piaciuto molto lavorare con lei. C'è sempre la possibilità che torni anche io. Stiamo ancora giocando con il 'Tornerà Casey?'. Questa è una possibilità. Derek e io ne abbiamo parlato ed è una cosa possibile”.

L'abbandono di Spencer è stato uno shock per i fan che stavano aspettando che Matt e Sylvie si lasciassero finalmente il passato alle spalle e andassero avanti insieme e proprio quando hanno realizzato quel desiderio, Spencer ha rivelato in modo scioccante che avrebbe lasciato lo spettacolo. La coppia non si è però lasciata e stanno provando a mantenere un rapporto a distanza.

Questo ritorno sarà quindi permanente? Non rimane che aspettare ulteriori notizie!

Fonte: Deadline