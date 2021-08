Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 5 ore fa

C'è ancora la possibilità che la seconda stagione di Bridgerton possa uscire entro la fine dell'anno.

Come tanti altri show girati nel Regno Unito, anche l'acclamata serie TV Netflix, tratta dagli amatissimi romanzi di Julia Quinn, ha subito ritardi ed effetti a causa della pandemia da Coronavirus. In particolare, a metà luglio la produzione si era dovuta bloccare indefinitivamente dopo aver rinvenuto il secondo caso positivo sul set. Non è stato rivelato di chi si trattasse, nè è dato sapere se si trattasse di un membro del cast o della crew.

Ma poco importa ora che, fortunatamente, stanno tutti bene e sono ricominciate le riprese!

Ad annunciarlo è lo showrunner della serie, Chris Van Dusen, il quale ha dichiarato:

"Siamo di nuovo in marcia. Abbiamo dovuto tardare a causa del Covid, ma abbiamo ricominciato. Al momento mi trovo in post-produzione, in fase di editing dei primi due episodi, che sembrano grandiosi".

Speriamo non ci siano altre interruzioni e che potremo vedere Bridgerton 2 quanto prima!

Fonte: Variety