Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton si sono concluse durante il fine settimana appena trascorso, e i nuovi episodi andranno in onda il prossimo anno.

Il creatore e showrunner Chris Van Dusen ha pubblicato una foto mentre abbraccia i protagonisti Jonathan Bailey e Simone Ashley, dichiarando la "fine delle riprese della seconda stagione".

"Sono così orgoglioso di questo cast e della troupe che hanno dato il massimo ogni giorno di riprese in questo anno molto impegnativo", ha scritto. “E questi due, in questa foto con me, proprio qui. Le parole non bastano. Torneremo nel 2022”.

Fonte: Deadline