Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Sky Original ha rilasciato un nuovo trailer di Blocco 181, che vede il rapper Salmo tra i protagonisti.

Amore e criminalità saranno gli elementi su cui si baserà il nuovo show italiano, ambientato in una Milano al ritmo sudato di rap e reggaeton, coloratissima e multiculturale.

Una favola nera iperrealistica, la prima prodotta da Sky Studios Italia, di una emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale. Protagonisti tre ragazzi che provengo da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli.

Lo show vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo, che è inoltre supervisore, produttore musicale e produttore creativo. Il rapper interpreta Snake, armato braccio destro di Lorenzo, interpretato da Alessandro Tedeschi (Curon), amico d'infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò (The Young Pope).

Blocco 181 debutterà il 20 maggio su Sky e NOW. Gli episodi sono otto, in onda due per sera per quattro settimane, ed altrettante prime serate. Il finale della prima stagione è quindi previsto per il 10 giugno.