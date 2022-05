Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

"Benvenuti nella realtà".

Una favola nera iperrealistica, prodotta da Sky Studios Italia, di una emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale. Amore e criminalità saranno gli elementi su cui si baserà la nuova serie TV italiana Blocco 181, ambientata in una Milano al ritmo sudato di rap e reggaeton, coloratissima e multiculturale.

Trama e cast

Il Blocco 181 è quello che Milano non svela. Un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi, terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio organizzato di cocaina. Dall'altro, i pandilleros della Misa, famelici e pronti a dare la vita per la loro gang.

Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l’amore di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana, sensuale ed indomita, divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) borghese festaiolo dalla faccia pulita e Mahdi (Andrea Dodero) tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco, i due ragazzi provengono da diverse estrazioni sociali, ma sono uniti come fratelli. A legare i tre protagonisti sarà una storia d’amore inattesa e attualissima, un pericoloso triangolo che sfiderà le regole della loro appartenenza, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive gang per trovare il proprio posto nel mondo.

Inoltre lo show vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo. Il rapper interpreta Snake, armato braccio destro di Lorenzo, interpretato da Alessandro Tedeschi (Curon), amico d'infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò (The Young Pope).

Produzione e approfondimenti

La serie TV è una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film. Diretto da Giuseppe Capotondi (Suburra) con Ciro Visco (Gomorra) e Matteo Bonifazio, lo show originale di Sky, è il primo ad essere prodotto in-house, cioè all'interno degli Sky Studios in Italia.

Autori del soggetto sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Lisi, Bonamin, Andrea Nobile, Capotondi, Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.

La difficoltà di queste zone è testimoniata anche dal coinvolgimento in qualità di fotografo di scena di Gabriele Micalizzi, tra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo, visto di recente anche sul fronte in Ucraina.

I colori tendono allo scuro, la periferia è luogo di palazzine schiacciate, armi da fuoco e quartieri impugnati dalla malavita. Milano è mescolanza di etnie e disagi, le strade da prendere sono ridotte all’osso.

Il rapper Salmo è supervisore, produttore musicale e produttore creativo. La colonna sonora originale dell’artista sardo uscirà il 27 maggio. Il disco sarà composto da undici brani, affidati a diversi ospiti di cui ancora non si conosce l’identità. La tracklist in ogni caso avrà il compito di aderire ai contorni dell’ambientazione e dell’atmosfera portata sul piccolo schermo.

Data di uscita e trailer

Gli otto episodi di Blocco 181 saranno rilasciati su Sky dal 20 maggio e saranno disponibili in streaming sulla piattaforma NOW.