Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Il patriottico agente della CIA Stan Smith e tutta la sua famiglia torneranno ancora per molto a divertire il proprio pubblico con le loro dissacranti e irriverenti avventure: è stato infatti annunciato che la popolare serie d’animazione American Dad ha ricevuto il semaforo verde per la produzione di altre due stagioni.

“Siamo davvero tutti grati a TBS per queste due nuove annate” - ha così dichiarato il co-creatore Matt Weitzman – “Questo doppio rinnovo ci garantisce la possibilità di raccontare tutte le storie che abbiamo solo sognato di trattare nelle stagioni 16 e 17. Mille grazie anche a tutti alla 20th Television Animation per il loro continuo sostegno dopo tutti questi anni”.

Le sue parole si sono unite a quelle del produttore esecutivo Brian Boyle, che, ringraziando in maniera spiritosa per l’opportunità di continuare lo show, ha anche aggiunto:” Da quando abbiamo iniziato la nostra collaborazione con TBS, ci hanno permesso di portare la serie in qualsiasi direzione desideravamo, senza imposizioni, in quanto sono abbastanza saggi da apprezzare questa libera immaginazione decisamente sopra le righe”.

Non resta quindi che attendere i prossimi episodi, pronti a farsi nuovamente trasportare nelle vicende di “vita quotidiana” di questa famiglia americana tutt’altro che ordinaria.

Fonte: Comic Book