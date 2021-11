American Dad 19: Svelata la Data di Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La rete TBS si sta già preparando per la prossima stagione televisiva, promuovendo una delle serie TV più amate dal pubblico: American Dad.

La serie animata statunitense, creata da Seth MacFarlane - già autore de I Griffin - sarà presentata in anteprima la diciannovesima stagione, permettendo così agli spettatori di ritrovare le strambe avventure dell'agente della CIA Stan Smith e della sua famiglia. Questo show, proprio come altre serie di animazione di MacFarlane, ha trovato una nuova vita dopo essere stata cancellata dalla sua casa di produzione originale.

Lo show infatti è stato presentata in anteprima su FX, ed è andata in onda per dieci stagioni, prima di essere cancellata e poi ripresa da TBS.

La prima messa in onda in Italia è del 12 dicembre 2006 sul canale televisivo Italia 1. Con la nascita di Italia 2, dal 2011 la serie animata trasloca su questa rete, per poi essere ripresa da Italia 1 nel 2015, dove viene trasmesso in seconda serata.

Vi ricordiamo che attualmente, le prime 15 stagioni di American Dad sono disponibili su Disney+.

La diciannovesima stagione verrà rilasciata il 24 gennaio in USA.

Fonte: Deadline