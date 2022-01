Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mancano ormai pochi giorni al debutto della terza stagione della serie TV britannica After Life e il colosso dello streaming Netflix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer per intrattenere i fan fino alla data di debutto del 14 gennaio.

La dark comedy creata, diretta, prodotta ed interpretata dal comico britannico vincitore di un Emmy Ricky Gervais, ha debuttato nel 2019 e, a maggio 2020, ha ricevuto il rinnovo per un terzo capitolo.

La serie TV segue le vicende del giornalista Tony Johnson (Gervais) alle prese con il dolore dopo la morte di sua moglie, Lisa (Kerry Godliman).

Prima della perdita di Lisa, Tony era un tipo gentile, accomodante, che si adattava ai problemi e teneva i suoi pensieri interiori principalmente per sé. Dopo che Lisa perde la sua battaglia contro il cancro, Tony prende la decisione di andare avanti nella vita non nascondendo il suo vero io e non trattenendo più quello che ha dentro, non importa chi potrebbe offendere o ferire. Entusiasta di affrontare il mondo in questo modo nuovo ed eccitante, il piano si ritorce rapidamente contro la sua famiglia e i suoi amici, che lo amano più di quanto si renda conto, si riuniscono intorno al vedovo addolorato e si attivano immediatamente nel tentativo di riportare alla luce il vecchio, meno cinico Tony.

Insieme ai protagonisti a completare il cast ci sono molti volti familiari della televisione e del cinema britannici quali: Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Ashley Jensen, Paul Kaye, Roisin Conaty, David Earl, Penelope Wilton, Joe Wilkinson, David Bradley e Jo Hartley.

Di seguito il trailer rilasciato.

Fonte: Deadline